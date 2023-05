Rugby Serie C – Mantova, countdown per la finale. Giop: “Vogliamo chiudere in bellezza”

Mantova E’ iniziato il conto alla rovescia, in casa Rugby Mantova, verso la finale del campionato seniores di Serie C Conference in programma domenica allo stadio “Walter Piccoli” di Codogno contro il Cus Pavia (kick off alle ore 15.30). Per i virgiliani è l’occasione per chiudere in bellezza una stagione che non era iniziata benissimo. Va infatti precisato che la squadra allenata da Stefano Giop ha mancato l’accesso alla fase che ha poi portato alle promozioni in serie B, disputando quindi un torneo “di consolazione” che decreterà comunque la squadra campione di Lombardia nella finale regionale. I biancorossi sono giunti a questo appuntamento senza aver disputato l’ultima gara di regular season contro il Treviglio (è arrivata quindi la vittoria a tavolino), mentre il Cus Pavia si è imposto a Velate, 35-28, nell’ultimo match giocato. «E’ stato un peccato non poter giocare contro il Treviglio – dice coach Giop – avremmo voluto provare varie soluzioni tattiche e reinserire dei giocatori infortunati. Questo sarebbe stato utile per prepararci a dovere in vista della gara col Pavia. Cercheremo comunque di arrivare pronti all’appuntamento più importante dell’anno».

«Il Cus Pavia è un’ottima squadra, che gioca un bel rugby – prosegue il capo allenatore del Mantova – meglio così, speriamo allora che si possa assistere ad una partita combattuta e piacevole. Non ci sono promozioni in palio, ma è pur sempre una finale, che noi vogliamo onorare al meglio mettendo il massimo dell’impegno. Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso dalla squadra per arrivare fino a qui. I nostri giovani sono cresciuti, hanno fatto una bella esperienza. C’è stato spazio in prima squadra anche per i ragazzi che hanno giocato il campionato Under 19 con il Viadana. Abbiamo realizzato un filotto di tredici vittorie consecutive e il bilancio è più che positivo. Ora, come dicevo, ci attende questa ultima partita, la più importante dell’anno, sia per noi che naturalmente per il Cus Pavia. Ai ragazzi non chiedo altro che il massimo impegno. Non c’è bisogno di caricare troppo il gruppo, in partite del genere le motivazioni vengono da sole».