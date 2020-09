Asola – Medici e infermieri senza stipendio, l’Asst: “Ci stiamo lavorando”

ASOLA Anche l’Asst è al lavoro per risolvere la spinosa questione degli stipendi non pagati da tre mesi agli operatori del reparto di odontostomatologia dell’ospedale di Asola. Nella giornata di ieri infatti l’Asst ha diffuso una breve nota nella quale si dice al lavoro sulla questione. “Asst Mantova – recita la stringata nota – si sta adoperando con l’azienda appaltatrice (la Dmc Dental di Monza, ndr) per verificare la situazione al fine di garantire la continuità del servizio e di dirimere anche la controversia relativa alle mensilità arretrate, confidando nella possibilità di individuare a breve le opportune soluzioni”. Come riportato sul giornale di ieri, infatti, il personale di odontostomatologia (quattro infermieri e due amministrativi alle dirette dipendenze di Dmc e quattro medici a partita iva), hanno ricevuto l’ultimo stipendio lo scorso maggio. Giugno, luglio, agosto e a questo punto anche settembre, invece, non pervenuti. Il sindacato Cobas si sta già muovendo per scioperare se entro lunedì o martedì non arriveranno risposte concrete.