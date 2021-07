Suzzara, riaperto il traffico in via Toti: ma ora spunta una perdita in via Pasine

SUZZARA – Sono continuate ieri e per tutto pomeriggio di domenica le operazioni dei tecnici di Aqa (Tea) dopo l’allagamento avvenuto in via Toti, a Suzzara, causato dalla perdita di un tubo dell’acquedotto. E proprio parlando di guasti, ora il problema si è spostato in via Pasine.

Una perdita apparentemente importante che nel pomeriggio di domenica ha – come riportato nell’edizione di ieri de La Voce di Mantova – completamente sommerso via Toti tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco sul posto. Proprio loro avevano poi disposto, in via precauzionale, la chiusura del tratto per verificare eventuali danni creati dalla perdita – come cedimenti o possibili frane – che aveva creato anche avvallamenti in alcuni punti della carreggiata.

Immediato anche l’intervento dei tecnici di Aqa che hanno cercato il punto di rottura del tubo e cercato di riparare la perdita nel minor tempo possibile per non creare ulteriori disagi alla comunità: l’acqua aveva, infatti, quasi raggiunto una centralina dell’elettricità rischiando di lasciare senza collegamento diverse unità famigliari.

Ma per un problema che si risolve, un altro si presenta: ieri, infatti, come reso noto dal sindaco Ivan Ongari, una perdita si è verificata in via Pasine (strada collegata a via Toti): anche tecnici di Aqa e vigili del fuoco a lavoro. Predisposta, anche in questo caso, la chiusura del tratto dalla polizia locale.