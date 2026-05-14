Tennis – “Città di Mantova”: Mondini e Pasini avanzano ai quarti

MANTOVA Entra nel vivo la terza edizione dell’open “Città di Mantova”. Ieri, al Tennis Club Mantova in via Learco Guerra 2, si sono disputate le gare degli ottavi di finale nel torneo di Seconda Categoria. La kermesse, iniziata il 30 aprile, si chiuderà sabato mattina. Tobia Costanzo Baragiola Mordini (2.6), tesserato per il Club Ceriano Saronno, ha superato in due set Leonardo Taddia (2.4) del Fiesole Tennis con il punteggio di 6/4, 6/1. Molto combattuto il primo set, che Baragiola è riuscito a chiudere giocando con più efficacia i punti finali, mentre nel secondo è stato tutto decisamente più in discesa. E’ passata ai quarti anche la testa di serie numero 4: Daniele Pasini (2.3) del Tc Guidizzolo ha superato Matteo Trombini (2.5) del Circolo Tennis Pavullo, dopo un bel match che ha divertito gli appassionati presenti. Il mantovano si è imposto 6/2, 6/4. Nella parte bassa del tabellone, applausi anche per Filippo Mondini. Il 2.6, anche lui del Tc Guidizzolo, ha fatto il colpaccio su Tommaso Bonazzi , 2.5 del Circolo del Castellazzo Parma, con il punteggio di 6/0, 6/1. Tutto facile anche per la testa di serie n.6 Biagio Gramaticopolo . Il 2.3 del Tennis Club Finale Ligure ha battuto Simone Sgarbi, 2.5 del Circolo di Carpi sempre in due set: 6/3, 6/1. Il 2.5 Mattias Pisanu del Tennis Club Crema e il 2.2 Lorenzo Favero dello Sporting Life Center di Breda di Piave hanno dato vita a uno dei match più entusiasmanti. Alla fine grande impresa di Mattias che si è imposto 6/3, 7/5 sulla testa di serie n.3. E oggi sfiderà Gramaticopolo per un posto in semifinale.

La testa di serie n. 2 Riccardo Mascarini (2.2) della Canottieri Baldesio Cremona ha superato il 2.4 Matteo Paolo Yoska Salvi (Tennis La Fenice Brescia) in scioltezza 6/1, 6/0. Oggi affronta il mantovano Mondini.

La testa di serie n. 1 Alberto Bronzetti (2.1) ha dovuto faticare per aver ragione 7/5, 6/3 di Nicola Cucchi, 2.4 della Canottieri Padova. Oggi incrocerà le armi con Baragiola per un posto in semifinale. In tarda serata, il mantovano Samuel Junior Estevez, 2.4 ex Canottieri Mincio e ora al Tennis Club Mirandola, ha giocato contro il 2.3 Alessandro Raffaele Bellifemine, tds n. 5 e tesserato per il Calabria Race.

Ricapitolando, oggi il programma dei quarti di finale del torneo prevede: Bronzetti-Baragiola, Pasini contro il vincente Estevez-Bellifemine, Gramaticopolo-Pisanu e Mondini-Mascarini. Sarà un’altra giornata di grande tennis.