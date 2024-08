“Tanto per la gente”: il premio solidarietà all’Avis di Sabbioneta

SABBIONETA – Il Premio Solidarietà 2024 è andato alla sezione Avis di Sabbioneta. Il prestigioso riconoscimento è stato istituito dal Gruppo Aiuto ai Missionari di Villa Pasquali, proprio per mettere in luce figure o istituzioni del territorio che si siano distinte con iniziative a favore del prossimo.

Lo scorso anno il premio era stato assegnato alla Protezione Civile di Asola, mentre nel 2022 alla Padana Soccorso e alla Croce Verde Zona Oglio Po. Nel corso del tempo sono stati premiati un po’ tutti i parroci della zona, ma anche il compianto sindaco di Sabbioneta Cesare Boni, scomparso qualche anno fa, e la Caritas interparrocchiale.

Per l’edizione 2024, la sezione Avis della cittadina ducale è stata scelta perché oltre alla raccolta del sangue, svolge diverse attività che pongono al centro la promozione e la valorizzazione del tessuto umano e culturale locale, dall’installazione delle panchine rosse contro la violenza sulle donne ai corsi femminili antiaggressione, dalle escursioni alle camminate salutiste e ai meeting sportivi, come il Memorial Carlo Dusi.

Oggi i soci dell’Avis di sabbioneta sono circa 120. A presiedere il sodalizio di volontariato è la figlia di Carlo, Romina Dusi. Il premio verrà consegnato in occasione del tradizionale Meeting della Solidarietà, che si terrà nel corso del prossimo mese di settembre. Un premio che insomma verrà consegnato per le molteplici attività che la sezione sabbionetana dell’associazione svolge.