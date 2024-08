“Una nuova auto per il parroco”: parte la raccolta fondi a Rivarolo, Cividale e Spineda

RIVAROLO – “Al parroco don Ernesto Marciò (foto) serve una nuova automobile: aiutiamolo”. Questo in sostanza il contenuto dell’appello che da alcuni giorni sta circolando nelle tre comunità di Rivarolo Mantovano, Cividale e Spineda, in provincia di Cremona a due passi dal Mantovano. Il parroco, che presta servizio nei due paesi e nella frazione di Rivarolo, con l’inizio di settembre infatti sarà trasferito, come deciso di vescovo di Cremona Antonio Napolioni. Ma – come riporta una lettera della diocesi che in questi giorni viene recapitata appunto ai residenti di Rivarolo, Cividale e Spineda – nel corso del proprio servizio don Marciò con la sua auto ha percorso ben 350mila chilometri. Una distanza decisamente considerevole, che il parroco ha percorso in gran parte per spostarsi all’interno delle tre comunità nelle quali presta servizio. E così dalla Diocesi di Cremona, prima della partenza, arriva la proposta: raccogliere fondi per una nuova auto per il parroco. Fondi che possono essere raccolti con un bonifico o per mezzo delle offerte. Per informazioni è possibile rivolgersi alle tre parrocchie.