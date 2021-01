Telefono attivo h24 per dare supporto ai cittadini di Curtatone

CURTATONE – Un numero attivo h24 per dare un supporto alla solitudine ed alle persone più fragili: questa l’iniziativa partita l’1 gennaio a Curtatone per volontà dell’amministrazione comunale. Per ricevere aiuto basta chiamare al 3770900744.

«Si tratta di un servizio importante – spiega il sindaco Carlo Bottani -. Non ci dimentichiamo di nessuno; il nostro desiderio è di essere sempre più efficaci nell’aiutare chi è in difficoltà». Il servizio nasce, infatti, come punto di riferimento per i cittadini che necessitino di informazioni o di aiuti, anche in tema Covid.

A rispondere alle chiamate degli operatori appositamente formati dall’ufficio servizi sociali di Corte Spagnola che si occupano di rispondere ai cittadini cercando di dare risposte alle loro esigenze mettendoli anche in contatto con le figure preposte.

Un servizio che, suppure da poco introdotto, sembra essere apprezzato dai cittadini: la prima chiamata proprio l’1 gennaio da parte di una famiglia che chiedeva informazioni in merito agli spostamenti consentiti dal Dpcm. (v.g.)