Raccolta fondi al “Banco dei libri” domenica alle Pescherie di Giulio Romano

MANTOVA Domenica prossima alle ore 9, sotto la loggia di Levante delle Pescherie di Giulio Romano, prende il via l’iniziativa “Trova un libro in Pescheria”, con la proposta di libri destinati alla raccolta fondi per il restauro del monumento. Fino alle 12 il pubblico troverà allestita una piccola libreria mobile con decine di volumi, rigorosamente nuovi, che fanno parte del patrimonio librario dell’Associazione: si potrà scegliere quello o quelli che più interessano in cambio di una piccola donazione. Un “fiume” di titoli da esplorare: libri che parlano di storia e di Mantova, autori che appartengono alla vita recente del nostro secolo e della nostra cultura, testimonianze capaci di riattivare, anche inaspettatamente, la nostra memoria di esperienze culturali importanti… “Se i libri fossero di torrone, ne leggerei uno a colazione…” diceva a suo tempo Gianni Rodari, e noi aggiungiamo: un libro, in qualsiasi luogo lo si possa “pescare”, è sempre un “assaggio” di intelligenza…

Nell’occasione, a tutti coloro che contribuiranno alla raccolta fondi è riservato anche un dono speciale: la possibilità di accedere con visita guidata alle Pescherie che, dopo il recente recupero, restituiscono il fascino straordinario di una discesa alla terrazza sull’acqua.

L’iniziativa “Il banco dei libri”, con il suo “Trova un libro in Pescheria”, tornerà sotto la loggia di Levante delle Pescherie di Giulio Romano, ogni ultima domenica del mese, dalle 9 alle 12.

Per informazioni t. + 39 338 82 84 909; amicipalazzote@gmail.com