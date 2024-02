Maxi-tamponamento nella nebbia a Mantova Nord: 30 veicoli coinvolti e15 feriti. Autostrada chiusa da Verona a Modena

MANTOVA Come ieri. Solo che stavolta è successo tutto in meno di un chilometro. Maxi-tamponamento, una trentina di mezzi coinvolti, una quindicina di feriti, nessuno in gravi condizioni, vigili del fuoco, ambulanze, Polizia stradale e Autobrennero chiusa per 70 chilometri da Verona a Modena in entrambe le direzioni di marcia per un incidente avvenuto poco dopo le 9 di oggi tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Lo stesso era successo ieri più o meno alla stessa ora nello stesso tratto di 70 chilometri causa incidenti e nebbia.