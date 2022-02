Auditorium di Porto Mantovano, si attende solo la pandemia

PORTO MANTOVANO – Le opere di realizzazione dell’auditorium a fianco al Drasso Park, come noto, sono concluse ormai da qualche tempo. Gli interventi di collaudo sull’apparato impiantistico sono stati completati nei mesi scorsi e gli elementi d’arredo sono stati interamente allestiti. Con il via libera da parte della cmmissione comunale per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche l’agibilità è stata certificata.

L’auditorium è ora in grado di accogliere un pubblico fino a 262 persone ed è la prima struttura interamente dedicata alla cultura e agli eventi realizzata nel territorio comunale di Porto.

Tutto quindi è pronto, ma a condizionare i tempi dell’inaugurazione è l’andamento della pandemia, che ancora impone misure prudenziali. La struttura sorge nell’area del Drasso Park che l’amministrazione comunale intende qualificare come vero e proprio centro urbano, inteso come spazio di comunità e crocevia dei servizi culturali, sociali e del tempo libero.

Intorno al Drasso Park gravitano infatti piazze e giardini attrezzati, un parco polifunzionale, la palestra Pertini, la piscina, la scuola di musica, il nuovo auditorium e, prossimamente, la biblioteca comunale.

L’ipotesi sul tavolo, che l’amministrazione comunale intende valutare attraverso uno studio urbanistico, è infatti quella di realizzare un nuovo edificio scolastico per la prima infanzia, che possa essere nel futuro ampliato in base all’andamento demografico e alle esigenze dell’utenza. Successivamente alla realizzazione del nuovo plesso, l’edificio che attualmente ospita la scuola dell’infanzia del Drasso potrà essere destinato a biblioteca comunale.

Per l’area nei pressi del Drasso quindi il Comune di Porto Mantovano ha progetti decisamente ambiziosi, in attesa che la situazione sanitaria possa finalmente consentire l’inaugurazione dell’auditorium, i cui lavori di costruzione iniziarono a fine 2018.