Transenne in piazza 8 Marzo a San Giorgio Bigarello, ancora critiche al sindaco

SAN GIORGIO BIGARELLO – «Anche se il nostro sindaco preferisce mascherarsi dietro paroloni come “misure concrete”, “analisi tecniche” o “verifica normative”, la sostanza è che la viabilità di piazza 8 Marzo è stata cambiata senza preavviso creando molti disagi, tanto più che genitori e cittadini sono al quanto confusi su tale provvedimento che di fatto rende l’attraversamento del parcheggio pericoloso e non più sicuro».

Lo afferma Massimo Pirrotta, consigliere di opposizione del gruppo “Il Cambiamento”.

«Sono d’accordo con il sindaco su quanto dichiarato a mezzo stampa qualche giorno fa, e cioè che “la sicurezza non si improvvisa”: peccato sia proprio quello che ha fatto lui, poiché questa imposizione non è sicura né pratica per alunni, genitori e pedoni».

Altro punto su cui il consigliere in quota Lega ha da ridire sarebbe la mancata comunicazione sulla modifica della viabilità.

«Non è stata fatta alcuna riunione con i genitori che spiegasse tempistiche e motivazioni, ma questo è il solito modus operandi autoritario a cui purtroppo il sindaco ci ha ormai abituato, vedi la chiusura della scuola “Collodi” -prosegue il consigliere di minoranza – . A sostegno delle me parole potrei anche aggiungere che dall’inizio del mandato Dal Bosco ha organizzato riunioni in tutte le frazioni eccetto Mottella, guarda caso quella dove diversi cittadini lamentano da mesi problematiche legate a viabilità, sicurezza e decoro urbano».