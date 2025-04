Rugby serie A – I Caimani sbancano Casale e si prendono il bonus

Casale sul Sile (Tv) I Caimani Viadana conquistano una vittoria fondamentale sul Rugby Casale, imponendosi in un match combattutissimo allo Stadio Eugenio per 24-28. Una partita intensa, fisica ed equilibrata che ha visto prevalere la formazione cadetta giallonera solamente al 29’ del secondo tempo grazie alla meta decisiva di De Villiers. Il match, dominato da grande equilibrio, si è sbloccato nei minuti finali quando i Caimani, con determinazione e lucidità, sono riusciti a trovare il guizzo giusto per superare i padroni di casa. Dopo la meta del sorpasso, la difesa ospite si è dimostrata impenetrabile, respingendo ogni tentativo offensivo del Rugby Casale e blindando una vittoria dal peso enorme. Con questi cinque punti, i Caimani si mantengono in scia della capolista Valsugana, che guida la classifica a quota 65 punti, solamente tre lunghezze sopra la formazione viadanese. A fine partita, Maicol Sarzi Amadè ha commentato così la prestazione: «All’inizio è stata una gara fisica e non siamo riusciti ad esprimere subito il nostro gioco facendo tanti errori. Buonissima però la reazione: fino all’ultimo ci abbiamo creduto e siamo riusciti a portare a casa i 5 punti. Siamo consapevoli della nostra situazione in classifica: noi ci crediamo e fino all’ultimo lotteremo per realizzare il nostro obiettivo». La corsa alla vetta è ancora aperta, e i Caimani sono più determinati che mai a inseguire il sogno promozione.

I risultati della 17ª giornata: Casale-Caimani Viadana 24-28; Ruggers Tarvisium-Pesaro 7-34; Valsugana Junior Padova-Omar Villorba 32-0; Valpolicella-Patavium 27-21; Lafert San Donà-Badia 27-29.

La classifica: Valsugana Padova punti 65; Caimani Viadana 62; Pesaro 62; Omar Villorba 50; Valpolicella 49; Ruggers Tarvisium 43; Rugby Casale 42; Badia 30; Lafert San Donà 28; Patavium Union 19.