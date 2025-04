Snowboard – Fantastica Giorgia Carnevali: è medaglia di bronzo agli Italiani di gigante

Cortina La domenica dei Campionati Italiani Assoluti di Snowboard, che si sono svolti a Cortina d’Ampezzo, ha visto trionfare nello slalom gigante parallelo due grandi protagonisti del panorama italiano, Jasmin Coratti (Fiamme Oro) e Roland Fischnaller (Circolo Canottieri Aniene), ma anche un’altra splendida performance della 17enne mantovana Giorgia Carnevali, del Corpo Sportivo Esercito, che ha conquistato il terzo posto assoluto, segnando un’altra grande giornata per il movimento giovanile italiano. Jasmin Coratti, già vincitrice nella gara di slalom, ha continuato a brillare nella disciplina del gigante parallelo, conquistando il titolo tricolore con una prestazione impeccabile. In finale, ha avuto la meglio sulla canadese Kaylie Buck, portando a casa un altro oro. La medaglia d’argento degli Italiani è andata a Sofia Valle (Alpe Cimbra), che ha avuto la meglio sulla Carnevali nella small final. La giovane mantovana è così salita sul terzo gradino del podio degli Assoluti e ha trionfato, come il giorno prima in slalom, nelle categorie Giovani e Aspiranti, confermandosi come una delle promesse più brillanti del panorama azzurro. Giorgia ha stupito ancora una volta per la sua capacità di gareggiare al massimo livello, battendo avversarie di grande esperienza. Non c’era modo migliore per concludere una stagione che l’ha vista protagonista spesso in Coppa Europa e nella quale ha esordito anche in Coppa del Mondo.

Sul fronte maschile, la finale è stata tutta sudtirolese: Roland Fischnaller, campione mondiale in carica, ha confermato la sua superiorità, superando in finale Gabriel Messner (Carabinieri), portando a casa un altro titolo italiano. Adam Pocinek, grazie a una prestazione solida, si è guadagnato il terzo posto, battendo nella sfida per il bronzo il canadese Ben Heldman. Il quinto posto è andato a Edwin Coratti (Fiamme Oro), che ha così conquistato il bronzo tricolore.