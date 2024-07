Auto – Elms, Cressoni lotta con i migliori nella 4h di Imola

Imola Matteo Cressoni è stato indubbiamente uno dei protagonisti della 4h Imola, terza tappa dell’European Le Mans Series. Il lombardo si è distinto nella serratissima LMGT3 a bordo della Porsche 911 (992) GT3-R #60 targata Proton Competition in compagnia di Claudio Schiavoni e Julien Andlauer. Il tridente italo-francese ha risalito progressivamente posizioni effettuando una strategia differente rispetto ad alcuni altri protagonisti, una mossa dovuta anche alle altissime temperature che hanno contraddistinto l’intero fine settimana. La Porsche #60 ha saputo ottenere la testa della corsa proprio con Cressoni, una piccola parentesi che è ha preceduto uno sfortunato testacoda in seguito ad un contatto con un doppiaggio alla frenata della ‘Rivazza’. Ancora una volta l’equipaggio ha tentato di risalire con Andlauer: il tridente ha concluso lontano dai migliori a causa di una penalità rimediata nel post gara per un’infrazione in pista. L’ex campione dell’European Le Mans Series ha dichiarato in una nota: «Mi spiace lasciare Imola senza un risultato sul podio o comunque tra i migliori. Il contatto che abbiamo avuto ci ha limitato nella nostra progressione. Torneremo più forti a Spa».