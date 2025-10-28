Trucidata a coltellate dall’ex compagno

CASTELNUOVO L’hanno trovata ormai priva di vita all’interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, dove era andata ad abitare da sola dopo essere stata ospite per diverso tempo a casa della madre a Ponti sul Mincio quando si era separata. A uccidere Jessica Custodio de Lima Stapazzolo, 33enne brasiliana, sarebbe stato l’ex compagno Douglas Louis Pedroso, 41enne connazionale della vittima, che avrebbe fatto delle ammissioni ai carabinieri. di Peschiera che lo hanno arrestato per omicidio volontario aggravato. Dallo scorso 23 aprile il 41enne era sottoposto alla misura di custodia del divieto di avvicinamento alla ex convivente con tanto di braccialetto elettronico a controllarne i movimenti. Braccialetto che però l’uomo era riuscito a togliere. È stato lo stesso Pedroso poco prima della mezzanotte di lunedì scorso a chiamare i carabinieri di Peschiera. L’uomo manifestava intenzioni suicidarie e a seguire avrebbe fatto delle ammissioni su cià che era successo alla sua ex. A quel punto i militari erano intervenuti nell’abitazione in cui la donna si era trasferita di recente, rinvenendone il cadavere. La donna, stando a quanto riportato dagli inquirenti, sarebbe stata uccisa con un numero “imprecisato ma comunque smisurato di coltellate”. Secondo gli inquirenti il delitto risalirebbe alla giornata di sabato scorso, ovvero da quando i conoscenti della 33enne non avevano più avuto sue notizie. Sono stati proprio alcuni amici della donna brasiliana ad avvertire i carabinieri: preoccupati in quanto consapevoli del clima che si respirava in quella casa hanno subito pensato al peggio. Un presagio che purtroppo ha trovato conferma quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Silvio Pellico 13 a Castelnuovo del Garda, dove la coppia aveva vissuto fino al momento della separazione. In seguito la 33enne era andata a stare a Ponti sul Mincio dalla madre, tanto è vero che tra i vari provvedimenti restrittivi emessi dal giudice nei confronti del 41enne c’era anche quello del divieto di dimora nel comune dell’Alto Mantovano.