Truffa in concorso, i carabinieri denunciano due persone

CASTELLUCCHIO Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Viadana hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Mantova due cittadini italiani – un 65enne ed un 40enne – ritenuti responsabili di truffa in concorso.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando una commerciante del luogo riceve la telefonata del 40enne il quale le riferisce che non ha pagato un abbonamento ad una rivista delle Forze dell’Ordine. La donna, pur ricordando di non aver mai sottoscritto l’abbonamento in questione, e pur di non incorrere in penali accettava l’invio in contrassegno delle riviste.

All’arrivo delle pubblicazioni, in due tranche e dal valore in contrassegno di 150 e 90 euro, la donna si insospettiva e contattava i militari della Stazione di Castellucchio i quali, appuravano che i giornali non erano quelli ufficiali di nessuna Forza dell’Ordine italiana (tutte riproduzioni di riviste esistenti o leggermente modificate per sembrare reali) ed al termine degli accertamenti risalivano all’identità dei due malfattori, già noti alle forze di polizia italiane per altri fatti simili, commessi negli ultimi anni.

I due uomini pertanto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Mantova per truffa in concorso.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Viadana, Maggiore Giovanni Martufi, ricorda che nessuna Forza dell’Ordine vende per telefono le proprie riviste ufficiali e pertanto invita la cittadinanza alla massima attenzione ed a segnalare tempestivamente queste forme di raggiri.