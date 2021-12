Ultimi due appuntamenti della Libera Università al Teatro Lux di Quistello

QUISTELLO – Ultimi due appuntamenti, prima della pausa natalizia, per gli incontri della Libera Università di Quistello con approfondimenti che si rivolgono sia algi appassionati di letteratura e cultura sia anche a semplici neofiti che vogliono prendere conoscenza con qualche aspetto ancora poco conosciuto e magari destinato a un approfondimento successivo.

Questo pomeriggio, alle 15, il professor Giorgio Moreno Piccinini racconterà la vita e le opere di Giovanni Boccaccio con particolare attenzione ai lavori più significativi del letterato trecentesco, mentre mercoledì prossimo, alla stessa ora, la scrittrice Zena Roncada presenterà il suo libro “Le bambine, storie di sguardi sottovoce”. Entrambi gli appuntamenti, come di consueto, si svolgeranno all’interno del Teatro Lux. Per informazioni sugli eventi, che si svolgeranno nel rispetto della normativa sanmitaria sarà possibile contattare il numero 0376 619974.