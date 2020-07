Un lupo nella campagna di Viadana

VIADANA Diverse erano state le segnalazioni che si erano susseguite dalla fine di maggio. Segnalazioni che alcune settimane fa hanno, finalmente, travato un reale riscontro: per le terre del Parco Regionale Oglio Sud, e più precisamente nel viadanese, si aggira – o forse, ormai, aggirava – un lupo. Una presenza che, come spiegano dall’ente, non devè stupire nè, soprattutto, spaventare.

A dare notizia della presenza dell’esemplare è stato, tramite i suoi canali social, proprio il Parco Regionale Oglio Sud che ne ha mostrato anche alcuni scatti immortalati dall’ornitologo Alessandro Pavesi durante un’uscita di birdwatching. Immagini riprese a distanza, senza disturbare o spaventare il lupo, che hanno permesso di accertarne la presenza da tempo segnalata da più persone. Da lì, dunque la conferma data dallo stesso Parco: “Un esemplare di lupo (Canis lupus) – scrive, infatti, l’ente – è stato immortalato nelle campagne viadanesi. Come è tipico della sua specie, l’animale si è dimostrato schivo e diffidente verso l’uomo e tale deve rimanere. Pertanto è fondamentale evitare qualsiasi attività di ricerca, disturbo, avvicinamento o alimentazione dell’animale».

Questo sarebbe il primo avvistamento (documentato grazie alla collaborazione con il Gruppo Naturalistico Mantovano – GNM, alle immagini, appunto, dell’ornitologo Pavesi e di Guido Lupi, veterinario di zona) di un lupo nel mantovano anche se questo fenomeno è ormai diffuso in varie aree diverse da quelle in cui si era soliti trovarlo un tempo (avvistamenti analoghi sono stati fatti in Emilia Romagna). «La presenza del lupo in pianura – spiegano a tale proposito dal Parco – è un evento che non ci deve più sorprendere; si tratta infatti di un fenomeno del tutto spontaneo, come naturale dinamica di espansione della specie a livello italiano e non solo. Grazie alle sue elevate capacità di adattamento, anche nella pianura antropizzata il lupo è in grado di sopravvivere, sfruttando al meglio le risorse disponibili, come ad esempio la nutria». Più difficile, invece, sapere se il lupo si trovi ancora nel territorio viadaneso o circostante in quanto dopo l’avvistamento da parte del Gruppo Naturalistico Mantovano non sarebbero giunte altre segnalazioni: «Noi sappiamo che l’osservazione è di diverse settimane fa e successivamente a quella non ne sono state fatte altre, quindi potenzialmente ora potrebbe essere ben distante».