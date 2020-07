Revere – Triplice inaugurazione: monumento ai caduti, murales e mulino natante

REVERE Una triplice inaugurazione – purtroppo con ridotta presenza di pubblico a causa delle restrizioni imposte dalle disposizioni anti Covid-19 – ha caratterizzato il pomeriggio di ieri a Revere di Borgo Mantovano. Il sindaco Alberto Borsari ha infatti presentato la riqualificazione del monumento ai caduti di piazza della Concordia, la realizzazione di un nuovo murales in fregio alla scalinata che porta sull’argine del Po, e il ritorno alla piena fruibilità del mulino natante.

Per quanto riguarda il monumento ai caduti – ha precisato il sindaco – «si tratta di una struttura che ha cinquant’anni di vita e che necessitava di un intervento di restyling e pulizia. Un intervento, per un costo di 25mila euro, che ha riportato questo monumento, considerato di pregio, al proprio antico splendore».

Nella giornata di ieri è stato inaugurato anche il murales realizzato in fregio alla scalinata che porta sull’argine del Po: il soggetto, realizzato da una associazione milanese, riprende tematiche di sensibilizzazione ambientale ed è accompagnato anche da una scritta, sulla scalinata stessa, riproducente una frase di Paolo Borsellino, omaggio alla figura del giudice assassinato dalla mafia esattamente 28 anni fa.

A concludere la giornata di inaugurazioni quella del mulino natante che ritorna alla cittadinanza dopo un intervento di profondo recupero, realizzato grazie a un importante finanziamento regionale di circa 25mila euro che ha coperto il 50% delle spese. Il mulino sarà completamente visitabile e arricchisce il museo del Po.