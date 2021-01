Una borsa di studio Lions per la realizzazione di cortometraggi su tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. In palio 5mila euro per l’istituto vincitore

VIADANA “Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. Acqua virtuale, necessità reale”: partendo dal tema di studio nazionale Lions 2020/2021, l’associazione ha indetto una borsa di studio dal valore di 5mila euro per l’istituto vincitore che dovrà realizzare un cortometraggio incentrato sulla tutela dell’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. L’iniziativa gode del patrocinio dell’ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. “ In linea con gli obiettivi globali della più grande organizzazione di servizio al mondo – ricordano i promotori di questa importante iniziativa – la questione, senza dubbio di grande attualità presso l’opinione pubblica, ha animato il dibattito politico e sociale di questi anni. In quest’ottica, anche i club Lions delle province di Bergamo, Brescia e Mantova si sono mobilitati con diverse iniziative; nei prossimi giorni prenderà il via un concorso formativo per la realizzazione di un cortometraggio (da 3 a 5 minuti) che interpreti liberamente il tema, ispirandosi alle linee guida dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con i relativi 17 obiettivi. Per “favorire le relazioni tra diverse realtà e promuovere la rete sociale con un approccio inclusivo”, il cortometraggio dovrà necessariamente essere patrocinato da quattro soggetti: almeno un club Lions delle province di Brescia, Bergamo o Mantova; uno o più istituti scolastici di secondo grado dello stesso territorio; almeno un’associazione no-profit o un club Leo (i giovani Lions); una o più imprese, anche individuali. Come anticipato all’istituto scolastico vincitore andrà una borsa di studio da 5mila euro; il cortometraggio dovrà pervenire alla commissione di professionisti della comunicazione incaricata della selezione (email: info@lions108ib2.it) tra il 1° gennaio e il 10 maggio 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Christian Manfredi – Comitato relazioni con strutture associative del Distretto Lions 108Ib2 all’indirizzo christianmanfredi@icloud.com .