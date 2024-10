Controlli dei carabinieri di Viadana: segnalati alla prefettura due giovani per possesso di stupefacenti

VIADANA Nell’arco pomeridiano e serale di ieri venerdì 18 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Mantova, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità, controlla alla circolazione stradale nei punti strategici della giurisdizione della Compagnia Carabinieri al fine di controllare mezzi e persone sospette. Una particolare attenzione è stata posta, inoltre, al monitoraggio degli esercizi pubblici ed ai loro relativi parcheggi, nonché massima attenzione nei centri abitati e nei parcheggi dei centri commerciali.

Il servizio in questione ha visto impegnate 5 pattuglie sia in uniforme che in abiti civili, impiegando 10 militari.

Complessivamente sono state identificate 33 persone e controllati 28 automezzi e 3 esercizi pubblici. Sono stati segnalati 2 ragazzi alla Prefettura di Mantova, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hascish” (grammi 2) e “marijuana” (grammi 3).

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni sia in città che in periferia, con particolare attenzione nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione.