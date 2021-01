Cinque è il numero perfetto per Paolo Roversi

SUZZARA Podcast, mon amour. Sono sempre di più le persone che preferiscono infilarsi nelle orecchie cuffiette o air pods e far partire, invece, delle solite canzoni, dei racconti seriali, delle interviste, delle storie narrate da qualche attore famoso. In una parola, appunto, i podcast. Ci sono anche dei podcast che parlano mantovano, come quelli dello scrittore suzzarese Paolo Roversi. L’attività di Roversi come podcaster si è già vista con la serie noir ambientata negli antri più oscuri di Milano “Delitti & Roversi”, così come quella dedicata ai grandi maestri della letteratura che occupano un posto speciale nel cuore dello scrittore; la serie si chiama “Scaffali Roversi”. L’ultima serie audio arrivata in ordine di tempo ha preso il via lo scorso novembre, cogliendo col passare del tempo un successo sempre più crescente: si tratta di “The good list”, una raccolta seriale di interviste che fa della carica quotidiana e dell’energia positiva il suo nucleo centrale, il tutto abbinato ad un numero decisamente speciale, il numero cinque. «Tutti noi facciamo delle liste, delle classifiche di cose che ci fanno sentire bene o che ci aiutano a migliorare, come i cinque film più belli che abbiamo visto, i cinque piatti che amiamo cucinare, le cinque migliori canzoni rock di sempre. Quindi ho pensato: perché non ascoltare anche le “top five” delle altre persone, per imparare e cominciare al meglio la nostra giornata?» racconta Paolo Roversi in merito alla genesi del podcast, creato in collaborazione con Roger. Sin da subito la risposta degli ospiti, così come quella degli ascoltatori, è stata più che positiva, dando il la a puntate davvero piacevoli. Come quella d’esordio con Marco Balestri e i cinque migliori scherzi televisivi di sempre, i cinque serial killer più amati dalle donne secondo la criminologa Roberta Bruzzone, i cinque migliori personaggi doppiati da Francesco Pannofino, i cinque principali personaggi del mistero raccontati da Massimo Polidoro fino ad arrivare alle cinque regole per essere dei perfetti figli dei fiori secondo l’attrice Carla Signoris. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ascoltare le puntate è davvero semplice, basta iscriversi gratuitamente al feed su Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast e, quindi, premere play. Federico Bonati