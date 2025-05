Una frigoemoteca per il laboratorio analisi di Asola

ASOLA Donata all’ospedale di Asola una frigoemoteca a controllo remoto. L’iniziativa è stata possibile grazie ad Ail Mantova, associazione Boom e al ricavato della Partita della Nazionale Italiana Attori, che si è svolta nel maggio 2024 allo stadio Martelli.

Questa apparecchiatura, del costo di circa 50.000 euro, è destinata al Servizio Trasfusionale dell’ASST di Mantova diretto da Massimo Franchini e sarà collocato nel Laboratorio Analisi del presidio di Asola, che commenta: “Desidero ringraziare la Nazionale Italiana Attori e le Associazioni AIL e Boom Mantova per la loro generosità. Si tratta di un’apparecchiatura estremamente tecnologica e sofisticata che consentirà di migliorare sensibilmente la gestione del sangue e la sicurezza trasfusionale all’ospedale di Asola”.

La frigoemoteca sarà operativa entro l’estate del 2025. Si tratta della seconda di tre apparecchiature donate dalle due realtà di volontariato, attraverso raccolte fondi dedicate: la prima è già stata installata ed è operativa all’ospedale di Borgo Mantovano, la terza sarà installata al Poma. La nuova strumentazione consentirà ad ASST un importante avanzamento tecnologico in campo trasfusionale.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il direttore medico del presidio di Asola Fabio Pajola, la responsabile gestione qualità e sicurezza trasfusionale del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Mantova Claudia Glingani, la presidente dell’associazione Boom Marcella Deantoni, il presidente di Ail Mantova Stefano Bulgarelli, il sindaco di Asola Moreno Romanelli e Fabrizio Brignani, difensore centrale del Mantova 1911, particolarmente rappresentativo del territorio in quanto nativo di Asola.

“Questa donazione – precisa Marcella Deantoni per Boom – è il frutto concreto di una rete solidale che unisce sport, cultura e volontariato. La frigoemoteca per Asola è molto più di un’apparecchiatura: è il simbolo di una comunità che agisce insieme per la salute di tutti. E Boom insieme ad AIL, riesce a supportare il territorio. Quando abbiamo pensato alla Partita della Nazionale Italiana Attori – continua – volevamo che fosse un evento bello e utile. Oggi possiamo dire che quel gol lo abbiamo segnato davvero, insieme. Siamo grati a tutti quelli che hanno partecipato, donato e creduto in questo percorso. Ora i progetti insieme continuano”.

Il presidente di Ail Stefano Bulgarelli dichiara: “Grazie alla collaborazione con Associazione Boom è stata installata presso l’Ospedale di Asola la seconda frigoemoteca a controllo remoto (la prima installata presso l’ospedale di Borgo Mantovano è già operativa). L’operazione andrà a concludersi con l’installazione, entro la fine del 2025, di una terza unità presso ASST Carlo Poma in Mantova; nel complessivo l’operazione prevede un esborso di circa 200.000 euro. Il nostro intervento permetterà di rendere le trasfusioni sempre più sicure.”