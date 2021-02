Un’auto vola giù dall’argine a Motteggiana: ferita una 35enne

MOTTEGGIANA – Un bruttissimo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha visto coinvolta, all’alba di ieri, una giovane donna residente a Motteggiana.

Poco dopo le 5.30 di ieri la donna stava percorrendo, a bordo della propria auto, l’argine nel tratto compreso tra la frazione motteggianese di Villa Saviola e quella sambenedettina di Portiolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo volando fuori strada e già dall’argine dal lato del paese. Un volo di diversi metri durante il quale l’auto ha anche capottato alcune volte. Immediati i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco e il trasporto della 35enne all’ospedale di Mantova. Per lei, per fortuna, solo leggere ferite.