Parco La Quercia di Suzzara: deserta anche la quarta asta

SUZZARA – Ancora una volta, l’asta per la vendita della proprietà di viale Lenin a Suzzara, posta all’interno del parco “La Quercia”, è andata deserta. Non è la prima volta che accade: dall’asta del 18 settembre 2019 ne sono seguite altre quattro, compresa quella di mercoledì pomeriggio, tutte segnate dal medesimo destino e con un costante abbassamento del prezzo. Una questione ben nota a Suzzara, poiché si tratta della location dove si sono svolte negli anni passati alcune delle Feste de l’Unità più imponenti di tutta la Provincia, capaci di richiamare anche i big delle forze di centrosinistra, oltre ad alcuni dei nomi principali della musica italiana. Poi, sono incominciati gli annosi problemi legati alla struttura, dotata di sala polivalente, cucine, palco spettacoli, piastre, centrale termica, area feste e tutto quanto necessario per accogliere le centinaia di persone che ogni sera affollavano il parco nel periodo della festa. Anche le forze politiche che siedono in consiglio comunale a Suzzara hanno più volte dibattuto sul tema, ma la situazione non si è mai evoluta dallo stallo. Ad oggi, l’area è frequentato da volontari autorizzati che si occupano di manutenzione ordinaria dei locali e del parco. Cosa accadrà adesso? Presumibilmente, intorno alla prima parte dell’estate dovrebbe esserci una nuova asta, con il prezzo che per legge sarà ribassato fino a un massimo del 25% rispetto agli attuali 623mila euro, con un ribasso anche dell’offerta minima, nell’ultima asta fissata a poco più di 467mila euro. Un’asta che seguirà la sorte delle precedenti o ci sarà un nuovo destino per il parco “La Quercia”?