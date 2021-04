Vaccini, il Comune di Castellucchio a supporto dei cittadini più soli e fragili

CASTELLUCCHIO – Dalla nuova rilevazione dei contagi da Covid effettuata quotidianamente dal Comune di Castellucchio sembra evidenziarsi un rallentamento della curva.

Complessivamente da inizio pandemia le persone contagiate nel territorio comunale sono saliti a quota 479 mentre, e questo è un dato sicuramente positivo, gli attuali contagiati risultano essere solamente 30. «La nostra Protezione Civile – afferma il sindaco Romano Monicelli – mi comunica che molti anziani che si erano prenotati per il vaccino non si presentano alla data e nella sede prestabilita. Peraltro, questo avviene anche per chi era prenotato per la seconda dose. Faccio presente che non facendo la seconda somministrazione – sottolinea il sindaco – si vanifica anche la prima vaccinazione mettendosi nella condizione di dover rifare tutto daccapo». Da lì, dunque il consiglio del primo cittadino: «pur rispettando la libertà di scelta da parte di tutti, è bene ricordare che la comunità scientifica, nel suo insieme, conferma l’utilità del processo di vaccinazione come unica strada per avvicinarsi alla agognata immunità di gregge. Per gli anziani e bisognosi – ribadisce Monicelli – siamo disponibili a fornire, tramite l’ufficio servizi sociali, tutto l’aiuto eventualmente necessario per la prenotazione in piattaforma. Inoltre la Protezione Civile si è resa disponibile per il trasporto di chi è impossibilitato a provvedere in autonomia. Anche per questo potete rivolgervi al Comune».