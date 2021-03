Vaccino ancora a 2mila 80enni In campo associazioni e studenti

CASTIGLIONE – Una decina di giovani sono pronti a scendere in campo per aiutare nel processo di vaccinazione che, dopo diverse settimane dall’avvio, ancora stenta a decollare. Sono i giovani – in parte provenienti dalla rete associativa e in parte provenienti dal liceo Gonzaga – che stanno attendendo solo il via libera per dare il proprio contributo alla vaccinazione dei circa 2mila 80enni che ancora non sono stati immunizzati.

L’annuncio è stato dato all’inizio del consiglio comunale di lunedì dal sindaco Enrico Volpi, che nei giorni scorsi è stato contato dal gruppo Mantova Salus (ospedale San Pellegrino) con l’obiettivo di coinvolgere volontari che a loro volta aiutino gli anziani nella procedura pre-vaccinale. Allo stesso modo è stato contattato anche il Gonzaga per un accordo nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Dal canto suo la rete associativa nei giorni ha quindi chiamato a raccolta i volontari con l’invio di un sms che recita “Ciao, il comune chiede una mano alla rete delle associazioni castiglionesi ed ai gruppi informali, per trovare volontari disponibili ad effettuare delle telefonate per potenziare il percorso vaccinale. Ci viene chiesta una mano a partire da martedì per circa 4 giorni. Le telefonate verranno fatte in spazi messi a disposizione dell’ospedale San Pellegrino. Circa 2000 telefonate. Credo sia una importante opportunità per dimostrare la vicinanza alla nostra comunità… Se sei disponibile o conosci qualcuno che può dare una mano, scrivi a coordinamento@siamoinrete.com, oppure contatta le associazioni che conosci”.

Dieci giovani sono già stati trovati: cinque studenti di quinta superiore del Gonzaga e cinque vicini alle associazioni del territorio. Cinque al mattino e cinque al pomeriggio, è loro richiesto chiamare tutti gli 80enni o ultra 80enni cui il vaccino non è ancora stato somministrato. La postazione si troverà nell’area amministrativa dell’ospedale San Pellegrino. Il servizio potrebbe durare diverso tempo, anche in base alla facilità con cui sarà possibile contattare gli anziani interessati, provenienti non solo da Castiglione ma anche dai Comuni limitrofi.

Durante il consiglio di lunedì sia il sindaco che il nuovo capogruppo del Pd Maurizio Caristia, alla sua prima seduta dopo la nomina, hanno convenuto come in questo momento sia necessario un aiuto da parte di tutti per far avanzare il piano vaccinale. Non solo. Sia Volpi che Caristia si sono detti preoccupati per il prosieguo della campagna vaccinale, che al momento vede difficoltà nelle prenotazioni e pochi vaccini a disposizione e per il futuro potrebbe vedere molte più dosi e, ancora, problemi nella gestione delle prenotazioni.