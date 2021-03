Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo del telefono

GOITO – Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo del telefono che così viene sradicato dal suolo. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri quando un 67enne di Volta Mantovana, mentre stava percorrendo via Torre, ha appunto perso il controllo dell’automobile con la quale è finito contro il traliccio del telefono che è finito sradicato. L’uomo, considerato l’accaduto, ha chiamato i soccorsi e il carro attrezzi. Nell’impatto, nonostante il palo sia stato staccato di netto alla base, il 67enne non è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Goito e il carro attrezzi che ha recuperato l’automobile incidentata. La polizia locale ha successivamente provveduto a mettere in sicurezza il palo del telefono in attesa dell’intervento dei tecnici della Telecom che, nel giro di qualche tempo, dovrebbero ripristinarlo. Nel corso dell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, nonostante l’automobile si sia fermata in mezzo alla strada.