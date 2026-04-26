Vandali al circolo Pd di Torriana alla vigilia del 25 Aprile

TORRIANA (Serravalle Po) Intervento dei carabinieri nella giornata di venerdì a Torriana, frazione di Serravalle a Po, dove si è registrato un episodio di effrazione ai danni della sede del circolo del Partito Democratico situato nella località Torriana. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Curtatone e Sustinente per effettuare un accurato sopralluogo e avviare i primi accertamenti utili alle indagini. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe verificato nella notte compresa tra il 23 e il 24 aprile. Ignoti malfattori, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dei locali del circolo, agendo con tutta probabilità in assenza di persone. Una volta dentro, i responsabili hanno messo a soqquadro gli ambienti, rovistando tra arredi e materiali presenti nella sede. Nonostante l’effrazione e il danneggiamento degli spazi interni, al momento non risulterebbero sottratti beni o valori, circostanza che rende ancora più incerto il movente del gesto. Il sopralluogo dei Carabinieri ha permesso di raccogliere elementi utili alle indagini, tuttora in corso, finalizzate all’identificazione degli autori del raid notturno. Gli investigatori stanno analizzando ogni possibile traccia lasciata sul posto, senza escludere alcuna pista. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per la natura del bersaglio. Le forze dell’ordine proseguono il lavoro investigativo per fare piena luce sull’accaduto e risalire ai responsabili.