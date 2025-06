MONZAMBANO Un incendio di vaste dimensioni è divampato questa mattina in un allevamento avicolo in strada Moscatello a Castellaro Lagusello, nel comune di Monzambano. Le fiamme hanno interessato un capannone all’interno del quale erano allevati i pulcini. L’allarme è scattato alle 11 e poco dopo sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti. Anche i carabinieri sono intervenuti per i rilievi di legge. Ancora ignote le cause dell’incendio.