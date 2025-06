Sfondano e rubano dallo stabilimento Pelletterie Apm

MANTOVA Questa notte alle ore 01,00 in San Giorgio Bigarello, viale della Libertà, presso lo stabilimento Pelletterie APM, ignoti, utilizzando probabilmente un furgone come ariete, sfondavano la porta d’ingresso dell’azienda asportando dei capi. Sul posto, a seguito dell’allarme, giungeva la pattuglia della Stazione di Castel d’Ario che procedeva ai rilievi. Al momento non si conosce il quantitativo ed il valore della merce asportata. L’azione criminosa è durata alcuni minuti, come da immagini delle telecamere di sorveglianza già acquisite dai militari intervenuti. Indagini in corso.