Viadana – Ad Ars musica la sede del Palazzo ex Monte

Viadana Ars Musica: l’associazione, gestore della scuola musicale “G.Moro”, svolgerà attività formativa negli spazi di Palazzo Ex Monte, edificio storico e di proprietà comunale, collocato nel centro storico, anche per il prossimo triennio. Oltre a quanto previsto dal bando emesso dall’Ente, il Comune di Viadana, tramite apposita determinazione dirigenziale, ha stabilito di garantire un contributo annuale pari a 15mila euro per le prossime tre annualità. Queste risorse sono destinate alla realizzazione del progetto di educazione formativa musicale per le annate 2022/23, 2023/24, e 2024/25.

L’associazione Ars Musica, costituita nel 2002 e con sede a Viadana, è convenzionata con il Conservatorio di Mantova e conta ogni anno oltre 150 iscritti. Estremamente ricca e diversificata l’offerta formativa. Infatti, gli insegnamenti previsti per il prossimo triennio scolastico prevedono sia corsi individuali (28 lezioni) che corsi collettivi (almeno 20 lezioni) e di musica d’insieme. Al loro interno sono inoltre previste attività quali la teoria musicale di base, il coro voci bianche, il coro moderno, il corso di baby musical, la teoria avanzata, armonia ed ear training, la propedeutica.

Lorenzo Costa