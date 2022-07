Sostanza irritante si sprigiona nel magazzino: operaio intossicato. Sul posto il Nucleo Nbcr

CASTIGLIONE Era al lavoro in magazzino quando da un contenitore che stava spostando, la cui chiusura era probabilmente difettosa, è uscita una sostanza irritante che gli ha causato un forte attacco di tosse con senso di vertigine. C’è stata grande apprensione oggi pomeriggio nel magazzino della ditta Piscine Castiglione, dove un operaio dipendente di una ditta esterna si è sentito male. Sono infatti scattate immediatamente le procedure di sicurezza previste per questo tipo di eventi. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, si sono infatti portati i vigili del fuoco di Castiglione con il supporto di una carro del Nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico). In ospedale per accertamenti è finito un operaio 37enne indiano dipendente della ditta In Service che fornisce in appalto mano d’opera per la gestione del magazzino dell’azienda aloisiana: le sue condizioni non sarebbero gravi.