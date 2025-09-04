Viadana: nel parco dell’Eridanea il primo collegio docenti del Sanfelice

VIADANA Il primo consiglio docenti dell’Istituto Sanfelice di Viadana si è svolto in una cornice insolita, ovvero presso la società Canottieri Eridanea di Casalmaggiore, sede perfetta per favorire un momento di dialogo, confronto e progettazione con il personale docente.

Nelle intenzioni della dirigente scolastica, la volontà di lanciare un segnale di apertura e rinnovamento, in un clima disteso e collaborativo, immerso nel verde. In un primo momento, i docenti, riuniti sotto gli alberi, hanno ascoltato la presentazione delle linee guida per il prossimo anno scolastico. La seconda parte dell’incontro si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto: gli insegnanti, suddivisi in gruppi di lavoro tematici, hanno sviluppato proposte concrete su diversi argomenti, iniziative e progetti che saranno affrontati e proposti nei prossimi mesi dall’Istituto. «Ogni gruppo – spiega la dirigente scolastica, Michela dall’Asta – ha scelto un angolo del parco per confrontarsi, raccogliere idee e iniziare a delineare obiettivi operativi.

Il contesto informale ha favorito la partecipazione attiva e il dialogo tra colleghi, dando vita a spunti progettuali che saranno sviluppati nei prossimi mesi. Un incontro – conclude Dall’Asta – che ha posto le basi per un anno scolastico all’insegna della collaborazione, della cura educativa e di una visione condivisa».