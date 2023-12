Sabbioneta – Un video per promuovere la Stella del Principe

Sabbioneta Da diversi anni ormai “La Stella del Principe” rappresenta uno dei fiori all’occhiello della programmazione scolastica dell’Istituto Comprensivo ora Marcaria-Sabbioneta e un motivo di vanto anche per la cittadina patrimonio mondiale. Non per nulla l’evento è diventato un momento di punta anche la promozione del sito Unesco.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare un video promozionale, finalizzato a documentare lo svolgimento della manifestazione e delle collegate attività culturali ed artistiche svolte dagli studenti delle scuole sabbionetane. L’incarico è stato affidato a Melissa Martelli. Il video resterà non solo a testimonianza di quanto realizzato nell’ultima edizione, ma servirà anche come strumento promozionale per far conoscere l’iniziativa nelle scuole, anche al di fuori del territorio, potendo quindi fungere da attrazione anche per istituti lontani

Ugo Boni