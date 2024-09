Assegnati 67 appartamenti riqualificati a Borgochiesanuova

MANTOVA Abitare a Borgochiesanuova è il bando comunale che ha visto l’assegnazione di 67 alloggi (su 167 richieste) nel suddetto quartiere cittadino: la graduatoria provvisoria è stata pubblicata e c’è soddisfazione in Via Roma. Durante la Conferenza stampa, avvenuta ieri in Comune, il sindaco Mattia Palazzi ha dichiarato: «Casa e lavoro sono temi legati e se si conducono nel capoluogo residenti con differenti livelli di reddito si alimenta il mix sociale e si sostengono i servizi cittadini. Questo bando è un successo – ha continuato Palazzi – perché gli appartamenti erano un’area degradata, ora invece sono in una zona nuova e ricca di servizi e tutto ciò si inserisce nella strategia più ampia di portare nel capoluogo residenti, soprattutto giovani e lavoratori. Contiamo entro fine anno di toccare quota 50.000 abitanti, dato che non si registrava dal 1994», – ha concluso il sindaco.

Gli appartamenti, riqualificati nell’ambito del Pinqua (Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare) sono a canone moderato, hanno diverse metrature e compongono 5 palazzine: vi abiteranno 40 persone dalla città e 119 nuovi residenti provenienti da comuni della provincia e da altre regioni come Campania, Puglia, Calabria, Veneto, Lazio, Sicilia e Basilicata; il 16% sono invece gli stranieri coinvolti, e l’età va dai 19 ai 70 anni; i nuclei famigliari sono composti da una scala da 1 a 6 persone. Il bando ha destato un interesse diffuso e trasversale anche in termini di fasce reddituali e, come ha osservato la dirigente comunale Mariangela Remondini «è un’iniziativa che incontra le richieste di molti insegnanti e di chi opera nelle professioni sanitarie».

Oltre al coordinatore dell’ufficio casa del settore comunale Welfare Angelo Panna, alla conferenza vi era l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Nicola Martinelli che ha sottolineato la qualità degli alloggi, disponibili da ottobre, e tutti accessoriati con garage, classe energetica B, cappotto e ha dichiarato come: «la città sia tornata appetibile e sta avvenendo per vari motivi uno spostamento dalla provincia al centro. Credo – ha concluso Martinelli – che il capoluogo virgiliano abbia altre possibilità di crescere e intraprendere altre operazioni di successo».