Villimpenta – Tir rischia di centrare le colonne dei portici

VILLIMPENTA E’ successo nuovamente. Un tir ha infilato con tutti i suoi 13 metri e mezzo il centro storico di Villimpenta dopo aver percorso via Bassa e via Virgiliana. Un problema che perdura da ormai troppo tempo e che sta provocando non poca preoccupazione tra i residenti, riconducibile ai navigatori satellitari non aggiornati, ma che certamente non può rappresentare una giustificazione. Il conducente ha sfiorato la colonna del portico sotto il quale fino a qualche anno fa era aperto il bar Sport, finendo poi per litigare con un signora in bicicletta, costretta a salire sul marciapiede per lasciar posto al “bisonte”.