Volta: mancava da oltre due anni, riapre l’edicola

VOLTA MANTOVANA L’edicola di piazza XX Settembre a Volta Mantova, l’unica presente, riaprirà al pubblico questo mese di aprile, dopo due anni di chiusura. A concretizzare le richieste di molti cittadini, costretti a frequentare i negozi dei paesi vicini per acquistare un quotidiano o una rivista, il sogno condiviso di Luca Lucon e della compagna Marta, di dare nuova vita all’attività.

L’inaugurazione dell’edicola Primavera, prevista per la giornata di venerdì dopo le festività pasquali alla presenza di autorità locali e cittadini, è stata accolta in maniera positiva da molti residenti che sperano, attraverso questa nuova apertura, di assistere ad una valorizzazione del centro storico della cittadina di Volta.

«Questo progetto nasce dal desiderio mio e della mia compagna Marta di riaprire l’edicola e di valorizzare anche il paese di Volta – spiega il titolare dell’attività, Luca Lucon -. Quando la notizia è cominciata a circolare in paese molti cittadini ci hanno manifestato la propria soddisfazione, poiché questa al momento è l’unica edicola presente. Speriamo di offrire un servizio davvero utile ai residenti e in particolare agli anziani che non si possono spostare più di tanto. Oltre alla vendita di giornali – continua l’imprenditore -, quotidiani, riviste e giocattoli, proporremo anche il pagamento delle bollette, poi naturalmente, in base alle richieste della cittadinanza stessa e dell’esperienza, provvederemo ad implementare i servizi».

Come detto l’inaugurazione dell’attività è attesa per la mattinata di venerdì alla presenza di cittadini e attività. L’apertura dell’edicola oltre a coprire un servizio prima mancante a Volta, contribuisce a favorire il commercio locale e valorizzare il centro storico del paese stesso, oltre che alla diffusione delle notizie e della conoscenza.