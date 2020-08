a mercoledì a domenica di nuovi sole pieno e molto caldo

MANTOVA Temporali in agguato. Una circolazione di aria instabile di provenienza oceanica farà breccia domani sul Mediterraneo apportando temporali diffusi su buona parte dell’area padana, mantovano compreso.

Già questa sera sono tuttavia prevedibili, specie sulla parte settentrionale della provincia, dopo una giornata in buona parte soleggiata e decisamente calda, con temperature pomeridiane fino a 32 gradi e notevole umidità negli strati più bassi della colonna d’aria. I temporali previsti attorno all’ora di cena saranno di tipo prefrontale, alimentati cioè da deboli infiltrazioni di aria fresca che precedono il transito del fronte occidentale vero e proprio, previsto nel pomeriggio di domani. Vista la situazione di caldo umido al suolo, sono possibili quindi eventi di forte intensità, in particolare verso il bresciano.

L’instabilità di questa sera guadagnerà sicuramente terreno nella prossima notte, quando potranno verificarsi nuovi rovesci a carattere sparso. Più soleggiata sarà invece la mattinata di domani ma con temperature decisamente più contenute di almeno due o tre gradi rispetto ad oggi (si raggiungeranno comunque i 29/30°). Nel pomeriggio compariranno nubi torreggianti su tutto il territorio, segnale di un nuovo passaggio temporalesco atteso in serata anche nelle zone di pianura. Vista l’energia in gioco e l’arrivo di aria più fredda in quota, potrebbero presentarsi le condizioni per eventi pericolosi e con grandine, specie sull’area nord della provincia.

L’estate non demorderà tanto facilmente, tanto che da mercoledì l’alta pressione africana organizzerà una spettacolare rimonta a base di gran sole e caldo afoso su livelli non record ma non certo distanti dai 35 gradi, specie nelle giornate di venerdì e di sabato. Solo mercoledì, all’indomani della rinfresca attesa, avremo una giornata soleggiata ma con caldo gradevole.

La nuova impennata delle temperature troverà motivo nella forte insolazione prevista ma soprattutto nelle correnti nordafricane in grande rinforzo sull’Italia a partire da giovedì. La nuova ondata di calore vedrà il suo massimo sabato quando il termometro raggiungerà in pianura i 34/35 gradi. Più incerta, al momento, è la previsione per domenica prossima, quando alla calura potrebbero fare seguito temporali intensi.

Si rinnova insomma anche quest’anno la tendenza dell’estate a proporre situazione di grande calura anche dopo Ferragosto. È ormai un classico che da una ventina d’anni si ripropone con sorprendete regolarità: negli ultimi dieci anni solo nel 2014 agosto propose un andamento controcorrente, al punto che nella seconda metà del mese non vennero toccati mai nemmeno i 30 gradi. Il record opposto per la terza decade spetta al 2009 e al 2010 quando vennero raggiunti i 38 gradi. Senza dimenticare i 38,4° del leggendario agosto 2003.

Alessandro Azzoni