Hart Decò tra i 100 migliori parrucchieri dell’anno

GOITO Un’avventura nata da una passione, quella per i capelli e le acconciature, e dalla voglia di farcela da sola: queste le chiavi del successo del Centro Hart Decò di Goito gestito da Lya Brunelli con l’importantissimo supporto del figlio Edoar do Scubla. Una storia, quella del salone, nata nel 1977 e che da allora non si è più fermata conquistando di anno in anno successi e riconoscimenti che ne fanno oggi un punto di riferimento non solo a livello provinciale ma anche nazionale. È proprio nel 1996 che Lya viene chiamata a curare il look di suoi primi personaggi dello spettacolo dando un ulteriore slancio a quella scalata verso il successo (che ancora oggi continua) tanto che da lì alla prima Fashion Week il passo è breve.

Una nuova ondata di energia arriva per il salone nel 2012 con l’ingresso di Edoardo nell’attività al fianco di Lya tanto che nel 2019 nasce il Team Hart Deco Eventi e viene organizzato il primo Concorso Città di Mantova di hair style e make up: un’im portante manifestazione di cui è in fase di organizzazione la seconda edizione. Presenza consolidata sul territorio, per Hart Decò, certificata anche dal riconoscimento da parte di Regione Lombardia quale “At tività storica”. Tanti successi e voglia di crescere e reinventarsi che si affiancano al continuo studio e desiderio di crescita in ambito professionale: una determinazione (e talento) dimostrata dai continui successi raggiunti dai titolari di Hart Decò. Nel 2022 Lya riceve il Premio alla Carriera mentre il Team Eventi guidato da Edoardo ottiene il Premio Innovazione.

Il Centro è stato, inoltre, inserito nella Guida dei Migliori Parrucchieri d’Italia del 2024. Un importante riconoscimento che ha fatto da “apripista” ad una lunga serie di premi arrivati nelle ultimissime settimane: Edoardo è stato, infatti, inserito tra i primi dieci parrucchieri dell’anno 2023 per la regione Lombardia nel settore maschile, nonché tra i primi dieci migliori parrucchieri per la categoria “acconciatura e colore” da una giuria qualificata del settore de “Il giornale del parrucchiere”. Lo stesso Edoardo avrà, inoltre, l’onore di vestire i panni di giudice regionale e di eleggere così nei prossimi dieci mesi i migliori parrucchieri della regione ed orientare le nuove tendenze. Un ulteriore traguardo che si aggiunge a quello da lui già raggiunto nel giugno 2023 con la qualifica di Tecnico Tricologo.

Ma se il futuro di Hart Decò è costellato da successi e nuovi stimoli, ecco che già nell’agenda del salone compaiono le prossime, imminenti, sfide: intenzione di Lya ed Edoardo è di raggiungere, il 2 giugno, Paestum in occasione del “Pettine d’oro”; proprio per questo il Centro sta cercando di formare un team di parrucchieri che siano pronti a lanciarsi in questa nuova avventura. Un’avventura che certamente sarà solo una delle tante tappe di un percorso ancora costellato di successi.