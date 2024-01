No alle chiusure totali del ponte di San Bendetto: il Comitato chiede di incontrare Salvini

SAN BENEDETTO – No deciso a ogni ipotesi di (futura) chiusura al traffico del ponte o, per lo meno, un “sì” a tutte quelle ipotesi che possano ridurre tale chiusura: a un mese dall’apertura del cosiddetto by-pass sul ponte di San Benedetto, il Comitato “Vogliamo il Ponte” guarda già avanti, al progetto di realizzazione del tratto golenale, e chiede un incontro con il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini per ragionare su possibili soluzioni alternative.

«Alternative che ci sarebbero – spiegano gli esponenti del Comitato – Nel febbraio 2021 era stato ideato un progetto che permetteva di non restare isolati per un tempo che la Provincia ha calcolato in circa sei mesi. Tale progetto prevedeva, esattamente come per il tratto in alveo, la realizzazione “in parallelo” al tratto vecchio e quindi la demolizione di quest’ultimo e la traslazione di quello nuovo. Tutto ciò si sarebbe tradotto in solo 30 giorni di chiusura totale al traffico e quindi ci chiediamo perché tale progetto, tre anni dopo, sia stato totalmente accantonato».

Il Comitato chiede quindi che il tema sia affrontato nelle prossime riunioni periodiche (l’ultima è stata lo scorso 20 dicembre) magari convocando alle stesse anche il Prefetto e valutando un incontro con il ministro Salvini. Sul by-pass il Comitato non ha rilasciato ulteriori commenti, precisando solo che «è bene che i cittadini sappiano che le limitazioni al traffico resteranno le medesime. Dubitiamo anche che sia possibile, se non a prezzo di ulteriori spese, rendere possibile il passaggio degli autobus».