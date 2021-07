Calcio 1a Categoria – Gonzaga, ritrovo per il vernissage. Raduno il 20 agosto

Gonzaga Vernissage lo scorso martedì sera per il Gonzaga, allenato anche quest’anno da Davide Marmiroli. L’obiettivo degli aquilotti è quello di un campionato tranquillo, cogliendo quanto prima la permanenza in Prima. Tra le novità della compagine biancazzurra, gli arrivi di Bavelloni e Varana dalla disciolta Casteldariese, in difesa. In attacco, come già annunciato nelle scorse settimane c’è il grande ritorno di bomber Buzzi. Tra le partenze, invece, si registrano quelle di Auri, Solci e Giarruffo. Rientra in gioco dopo il lungo infortunio un giocatore di spessore come Rammairone, è rimasto anche un elemento di affidamento in avanti come Riga, cresciuto nel settore giovanile. Dalla Juniores è stato definitivamente cooptato in prima squadra un altro giocatore promettente, Nasto. Rosa al completo, dunque, foto di gruppo e arrivederci al prossimo 20 agosto, quando comincerà la preparazione in vista del campionato che, Covid permettendo, ripartirà il 19 settembre. La squadra aquilotta non giocherà la Coppa Italia di Prima Categoria, mentre probabilmente disputerà tre amichevoli, due delle quali con Union Team e Guastalla. Ma sono ancora da fissare date e orari.