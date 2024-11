Speciale Auto Sicura: dal 15 novembre scatta l’obbligo delle gomme invernali

Ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda, gli automobilisti italiani si trovano ad affrontare una delle scadenze più importanti per la sicurezza stradale: il cambio pneumatici. Se non si è optato per le “all season” (buone per tutte le stagioni), dal 15 novembre al 15 aprile, vige infatti l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve, specialmente nelle zone dove il rischio di neve e gelo è elevato. In questo articolo esploreremo in dettaglio le normative, i vantaggi e le raccomandazioni legate al cambio degli pneumatici, per prepararsi al meglio alla stagione invernale.

Obbligo del cambio pneumatici dal 15 novembre In Italia, la legge prevede che dal 15 novembre al 15 aprile i veicoli che circolano su determinate strade, particolarmente quelle di montagna o dove esiste un rischio significativo di neve o ghiaccio, siano equipaggiati con pneumatici invernali. In alternativa, i conducenti devono avere con sé le catene da neve, da montare in caso di necessità. Dove è obbligatorio il cambio pneumatici? Le disposizioni sono regolate dalla normativa ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e variano a seconda della zona geografica. Generalmente, l’obbligo di montare pneumatici invernali riguarda le strade situate in aree montane, ma le autorità locali possono stabilire ordinanze specifiche per altre zone, come le aree collinari o particolarmente esposte al rischio di neve. Queste ordinanze sono visibili tramite segnaletica stradale, con il classico simbolo di una ruota con una montagna e un fiocco di neve.

Pneumatici invernali: perché sceglierli?

Gli pneumatici invernali sono progettati per garantire una migliore aderenza su strade fredde, bagnate, ghiacciate o innevate. La loro mescola è più morbida rispetto a quella degli pneumatici estivi, il che permette di mantenere una buona elasticità anche a basse temperature, evitando che la gomma si indurisca e perda efficacia. I vantaggi principali degli pneumatici invernali includono:

• Maggiore aderenza sulla neve e sul ghiaccio. Grazie al battistrada progettato per “mordere” il terreno innevato o ghiacciato, gli pneumatici invernali offrono una migliore trazione.

• Efficacia anche su strade bagnate. La mescola e il design del battistrada garantiscono una maggiore evacuazione dell’acqua, riducendo il rischio di aquaplaning.

• Migliore manovrabilità in condizioni di freddo. Le gomme invernali sono più morbide, migliorando il grip su strade fredde anche in assenza di neve o ghiaccio.

• Sicurezza. L’aderenza migliorata riduce la distanza di frenata, fondamentale in caso di emergenza, con un’efficace protezione anche per chi viaggia su strade più scivolose.

Il periodo giusto per il cambio pneumatici: quando farlo?

In generale, si consiglia di montare gli pneumatici invernali non appena la temperatura media quotidiana scende sotto i 7°C, poiché è a questa temperatura che gli pneumatici estivi iniziano a perdere la loro efficienza. Comunque sia la legge impone che dal 15 novembre si debbano montare pneumatici invernali, indipendentemente dalle condizioni climatiche. L’ideale sarebbe effettuare il cambio in anticipo, in modo da evitare il traffico di fine novembre, periodo in cui le officine sono più affollate. Inoltre, molti automobilisti trascurano questa scadenza, rischiando di trovarsi impreparati, soprattutto quando arriva il primo vero freddo.

Come prepararsi al cambio: cosa controllare

Se hai deciso di cambiare gli pneumatici da solo o (meglio) di rivolgerti a un professionista, ci sono alcuni passaggi da seguire per assicurarti che il tuo veicolo sia pronto per l’inverno. • Usura del battistrada, Verifica la profondità del battistrada degli pneumatici. Per quelli invernali è consigliato che la profondità del battistrada sia almeno di 4 mm per garantirne l’efficacia. Se l’usura è oltre i limiti consigliati, sarà necessario acquistare nuovi pneumatici.

• Integrità della gomma. Controlla che non vi siano tagli o deformazioni. Eventuali danni comprometterebbero le performance in caso di neve o ghiaccio.

•Bilanciamento e pressione. Assicurati che gli pneumatici siano correttamente bilanciati e che la pressione sia adeguata. Una pressione errata può compromettere la sicurezza e l’efficienza del consumo del carburante.

Sanzioni per chi viaggia con pneumatici non regolari

Non rispettare l’obbligo di montare pneumatici invernali può comportare sanzioni. Le multe variano a seconda delle autorità locali, ma generalmente vanno dai 41 ai 168 euro. Inoltre, in caso di incidenti stradali durante il periodo invernale, non avere pneumatici invernali potrebbe influire sulla copertura assicurativa, poiché si potrebbe essere considerati negligenti.

Prepararsi per l’inverno è una questione di sicurezza

Il cambio pneumatici, obbligatorio dal 15 novembre in molte zone d’Italia, non riguarda solo il rispetto delle normative, ma è soprattutto una questione di sicurezza. Montare pneumatici invernali significa garantire maggiore aderenza e stabilità del veicolo durante i mesi più freddi, riducendo il rischio di incidenti legati a condizioni stradali difficili come neve e ghiaccio. Quindi, non rimandare il cambio pneumatici: controlla la data, prenota il tuo appuntamento con il gommista e preparati per un inverno sicuro sulla strada.