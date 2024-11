Basket Serie A2 femminile – Orazzo carica il MantovAgricoltura: “Contro Vigarano per il sesto centro”

SAN GIORGIO Dopo la trasferta e conseguente vittoria contro Ancona, il MantovAgricoltura è pronto a ritornare al PalaSguaitzer domani (19.30) per la sesta giornata di campionato contro la Pallacanestro Vigarano. Il San Giorgio, nella sua storia in serie A2, non aveva mai avuto una partenza così positiva, con 5 vittorie in altrettante sfide disputate e la vetta della classifica (a pari punteggio con Udine, sebbene sia formalmente al secondo per la differenza canestri, e con Ragusa, a 7 punti nonostante le 5 vittorie a causa di una penalizzazione). L’impegno di domani sera potrebbe trasformarsi in un allungo importante, specialmente considerando che nelle prossime settimane le mantovane saranno impegnate in terra friulana, rispettivamente contro Udine e Trieste. Marida Orazzo, guardia biancorossa che ha da poco raggiunto le 200 presenze in Serie A2, è una delle armi a disposizione di coach Logallo, e ha sino ad ora disputato un avvio di stagione di altissima qualità. Nell’ultima sfida è stata autrice di 15 punti ed è ritornata proprio sull’impegno contro Basket Girls Ancona: «Siamo state brave fin dall’inizio a portarla sui nostri binari, gestendo il ritmo della gara. Anche se nel secondo tempo loro hanno iniziato ad alzare l’intensità della partita, siamo riuscite a tenere, non subendo mai eccessivamente». Domani arriva il fanalino Vigarano… «Non sottostimiamo l’avversario. Lo affronteremo come tutte le altre partite, lavorando sodo». Orazzo e compagne però guardano già oltre la sfida di domani: «Dopo Vigarano avremo due partite toste, sia per la qualità dei roster che andremo ad affrontare sia per il chilometraggio delle trasferte. Ci metteranno alla prova. Udine ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso con una solidità che è palese e riconosciuta da tutti. Trieste ha, invece, cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso, ma potrà metterci in difficoltà». Un MantovAgricoltura mai così splendente, ma la meta da raggiungere è ancora parzialmente indefinita. Indubbia è però la voglia di fare bene; anzi, decisamente meglio del passato, già ampiamente positivo… «Dove possiamo arrivare? Non lo saprei dire. Dico solo che con questa squadra ci divertiamo davvero moltissimo e ci divertiamo vincendo. Penso che con questo mood si possa costruire davvero una mentalità vincente. Stiamo bene, siamo contente quando diamo il nostro meglio e tutte insieme vogliamo chiaramente arrivare il più in alto possibile».