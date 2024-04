Arena Bike-In, il Comune apre un’area eventi: andranno i Mangiari e l’Arcifesta

MANTOVA Avanti chi vuole: sul piatto c’è l’offerta di un’intera estate dal 1° giugno al 31 agosto negli spazi Arena Bike-in prezzo il Campo Canoa sulla sponda esterna del lago Inferiore. L’avviso pubblico esplorativo è già stato emesso dagli uffici del settore cultura per raccogliere proposte utili a organizzare eventi, concerti, iniziative, ma anche appuntamenti enogastronomici. Insomma, intrattenimento a tutto campo. Al Comune, a sua cura e spese, spetterà invece la predisposizione degli spazi e il loro allestimento attrezzato.

Malumori sono già iniziati con storcimenti di naso per quella che si prefigura come una iniziativa svuota-città, della quale viene già profetizzato peraltro il soggetto vincitore.

Nel dettaglio, i contenuti delle proposte dovranno contemplare eventi di musica e spettacoli di qualità, con proposte di singoli o più eventi, manifestazioni culturali di teatro, danza, letteratura, festival, incontri e conferenze; quindi eventi enogastronomici, raduni sportivi, feste di carattere sociale, solidaristico, di promozione della partecipazione civica e di cultura politica.

Via Roma, dal canto suo, oltre alle normali predisposizioni e manutenzioni (allacciamenti elettrici, sfalcio dell’erba, trattamenti anti-zanzara, promozione e pubblicità degli eventi), si occuperà anche di attrezzare l’area. Saranno forniti container capaci di soddisfare un’utenza di 1.250 posti – ivi compresi i servizi igienici per uomini, donne e disabili, secondo i requisiti normativi vigenti, 2 container a uso bar, 4 container a uso cucina, 2 container a uso dispensa, una pedana con parapetto di 6×8 metri, 5 torri faro per l’illuminazione dell’area e per situazioni di emergenza. Il tutto gratuitamente a disposizione degli organizzatori che risponderanno all’avviso pubblico. Per converso, a carico dei soggetti proponenti ci sono la predisposizione dei progetti di allestimento e degli eventi, compresa la documentazione contenente le misure di safety e sicurity, obblighi di sicurezza, adempimenti di legge per gli spettacoli, certificazioni, servizi di pulizia quotidiana, oltre al ripristino delle aree al termine di ogni manifestazione, compreso lo smaltimento rifiuti che saranno prodotti.