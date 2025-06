Colpo con l’auto ariete nella notte alla Pelletteria APM di San Giorgio

SAN GIORGIO BIGARELLO Hanno usato un veicolo, probabilmente un furgone come ariete, per sfondare una porta dell’azienda Pelletterie APM di via delle Libertà a Mottella di San Giorgio Bigarello, quindi hanno fatto incetta di capi. L’allarme è scattato all’una di questa notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel d’Ario che procedevano ai rilievi. Al momento non si conosce il quantitativo ed il valore della merce asportata. L’azione della banda di ladri specializzata in questo genere di furti, è durata alcuni minuti, come da immagini delle telecamere di sorveglianza già acquisite dai militari intervenuti. Indagini in corso.