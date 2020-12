Moglia, la sezione Pd lancia la raccolata alimentare

MOGLIA Il Partito Democratico, a livello nazionale, ha lanciato mesi fa il progetto “Dalla parte delle persone”, una scelta di valori, un nuovo indirizzo di una pratica politica per il gruppo dirigente dem, gli iscritti ed i militanti. Una scelta per combattere in maniera unitaria la pandemia , per superare le difficoltà e la crisi, economica e sociale, che ha generato.

In questo senso, anche il circolo del Partito Democratico di Moglia e Bondanello ha deciso di scendere in campo in questa direzione. «Aderiamo all’iniziativa partita in tutta Italia per la raccolta di generi di prima necessità a favore di chi ha bisogno di un aiuto in più. Lo faremo nelle prossime due domeniche, 13 e 20 dicembre, nella nostra sede di via Ardigò» spiega il segretario Claudio Capiluppi.

Aderire è molto semplice e chiunque può farlo, anche i non iscritti al PD: basta consegnare generi alimentari confezionati e a lunga conservazione come ad esempio pasta, prodotti in scatola, zucchero, olio, tonno. «Una volta terminata la raccolta, – continua il segretario mogliese – che naturalmente si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, consegneremo il tutto alla parrocchia e a don Alberto Ferrari, di modo che possa partire l’immediata distribuzione a chi ne avrà più bisogno. Confidiamo in una forte partecipazione di tutta la nostra comunità». Per informazioni, è possibile contattare il numero 336 889199.