Rugby Top 10 – Viadana, Sassi al raduno dell’Italia U20: “Felice di vestire l’azzurro”

VIADANA Festa in casa Rugby Viadana. Matteo Thomas Sassi, pilone fiorentino classe 2001, da lunedì sarà impegnato a Parma con tutti i migliori talenti under 20 d’Italia per il nuovo raduno della nazionale giovanile. Lo stage durerà fino a giovedì 17 per i 41 atleti (degli anni 2001 e 2002) convocati dal commissario tecnico degli Azzurrini Massimo Brunello. Sassi ha fatto il suo esordio nel Peroni Top 10 allo Zaffanella, con la maglia giallonera, nella vittoria sul Calvisano (31-24) alla quarta giornata. La sua seconda gara è stata a Padova contro il Petrarca. Ha giocato nelle giovanili del Firenze 1931 dal 2013 al 2017, poi sino al 2020 nei Medicei. In estate il passaggio al Viadana. Ha partecipato dal 2017 al 2019 all’Accademia Zonale Prato, è stato convocato nel 2017 e 2018 in Nazionale U17-U18 e nel 2019 vanta una presenza nella Nazionale U20.

Thomas, come sono state queste tue prime partite nel massimo campionato italiano, un ambiente totalmente nuovo per te?

«Sono molto contento finalmente di aver avuto la mia occasione. E’ stata davvero una grande esperienza. Nella prima partita contro Calvisano, pur sentendo la pressione del derby e del debutto, la squadra mi ha fatto sentire a mio agio e ho potuto dare il meglio».

Il tuo è stato un bel salto: passare in pochi mesi dalla Serie A al Top 10, e adesso questa convocazione…

«Sono grandi soddisfazioni e spero di andare ancora avanti così».

Lunedì inizierà il raduno della nazionale U20. Che valore avranno quindi per Thomas Sassi i prossimi giorni a Parma?

«Un’occasione di crescita per poter fare sempre meglio».

Obiettivi personali per il prossimo futuro?

«Nessuno in particolare: voglio continuare a lavorare così e vedere cosa offrirà il futuro».

Grande soddisfazione del club giallonero per questa convocazione, che conferma l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Germán Fernández, da tutto lo staff tecnico del Viadana e dai tecnici delle precedenti società di appartenenza di Sassi, arrivato a Viadana questa stagione.