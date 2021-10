Volley Serie B maschile – Gabbiano sul velluto, Viadana al tappeto

MANTOVA Serve poco più di un’ora al Gabbiano per sbrigare la pratica Miners. La giovane formazione trentina si arrende in tre set (25-15, 25-18, 25-13) e gioca alla pari solo nel secondo, dove arriva ad impattare a 17. Troppo poco per metter in discussione il risultato e troppa la differenza tecnica dei valori con i padroni di casa che hanno dovuto adeguarsi ai ritmi bassi degli avversari. Il primo set è andato avanti con molti errori da una parte e dall’altra. Cordani firma l’ace dl 17-11 e Bigarellli quello del 21-14. Il parziale viene chiuso subito a 15 da Cordani con l’ottimo Miselli che aveva conquistato nove palle set. C’è equilibrio nel secondo parziale prima dell’ace di Scaltriti che vale il 19-17. Trento si ferma e Di Bernardo e Bigarelli confezionano il 25-18 dopo un crescendo finale del Gabbiano. Nel terzo set non cambia l’inerzia della partita con i padroni di casa lanciati da Cordani, Bigarelli e Scaltriti sul 6-4, 11-6 e l’ace del 13-7. Non c’è storia sul 18-8 firmato da Miselli (buono con il 70% in attacco) e spazio alle due panchine. Il Gabbiano vola senza intoppi verso il secondo successo in campionato, in attesa di vederlo all’opera con formazioni più toste ma l’inizio del campionato è positivo. Sul giudizio però, almeno in questa seconda vittoria, pesa la poca resistenza del Miners Trento, formazione giovane e molto fallosa. L’Èpiù Viadana perde la prima in casa per 3-0 con il Moma Anderlini. La squadra di Bicego vince per 25-21 sia il primo sia il terzo set, mentre nel secondo chiude 25-23. Quella che doveva essere la gara in cui bissare il successo di Sassuolo, si è invece trasformata in una delusione. Assente Beltrami per problemi a una spalla, Caramaschi ha giocato poco, mentre Ginevra Ferrari non è neanche entrato. «Il Moma si è dimostrata un’ottima squadra – osserva il presidente Valeriano Rossi – Noi abbiamo iniziato bene il terzo set. Quando siamo stati sotto, abbiamo cercato di reagire ma non è servito. Tanti alti e bassi, speriamo di rifarci sabato a Modena col Villa d’Oro».

GABBIANO-MINERS TRENTO 3-0 (25-15, 25-18, 25-13)

E’PIU’ VIADANA-MOMA ANDERLINI 0-3 (21-25, 23-25, 21-25)