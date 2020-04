Gallera: “Un lento ma costante miglioramento”. Sono 51.534 i contagiati lombardi e 9.202 i deceduti

MILANO – “In Lombardia stiamo assistendo a un lento, ma costante miglioramento, oggi anche su Milano. Complessivamente, dunque, i dati confermano che in Lombardia c’e’ una costante riduzione, non un crollo, dei contagi. E allora non non bisogna allentare l’attenzione, ma andare avanti si questa strada continuando a rispettare le norme restrittive. Quest’nno facciamo una Pasqua all’insegna della famiglia, niente gite fuori porta. Stiamo in casa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

I DATI

– i casi positivi sono: 51.534 (+1.079)

– i decessi: 9.202 (+297)

– i dimessi e in isolamento domiciliare 29.075, di cui con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare 13.863 (+437) e 15.212 (+851) per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.343 (+26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.914 (-95)

– i tamponi effettuati: 154.989 (+5.005)

I DATI PER PROVINCIA

Mantova: 2.084 (+40)

Bergamo: 9.815 (+103)

Brescia: 9.477 (+137)

Como: 1.473 (+89)

Cremona: 4.260 (+27)

Lecco: 1.712 (+34)

Lodi: 2.278 (+23)

Monza Brianza: 3.157 (+111)

Milano: 11.538 (+308)

Pavia: 2.700 (81)

Sondrio: 614 (+23)

Varese: 1.293 (+102)